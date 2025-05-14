Известная телеведущая рассказала о состоянии после сложной операции

Телеведущая Бинди Ирвин сообщила, что идет на поправку после удаления аппендикса

Австралийская телеведущая, дочь известного эксперта в области дикой природы Стива Ирвина Бинди Ирвин рассказала о своем состоянии после операции по удалению аппендикса. Подробностями она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В видео, опубликованном из больницы, Ирвин отметила, что успешно перенесла сложную операцию. «Мне удалили аппендикс, а также убрали 14 новых очагов эндометриоза, и к тому же мне удалили грыжу», — сообщила телезвезда и поблагодарила врачей, которые провели ей операцию.

По словам Ирвин, она постепенно идет на поправку. Ведущая добавила, что очень ценит поддержку своей семьи.

Ранее популярная британская телеведущая Лоррейн Келли рассказала, как чувствует себя после операции по удалению яичников и маточных труб. По словам Келли, она восстанавливается дома после операции.