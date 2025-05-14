Людям после 50 лет назвали необходимые для профилактики болезней изменения в образе жизни

Врач Уолдингер призвал заняться плаванием после 50 лет для профилактики болезней

Психиатр Роберт Уолдингер призвал придерживаться нескольких привычек после 50 лет для профилактики болезней. Их он назвал в беседе с изданием Vanitatis.

Как отметил Уолдингер, для поддержания здоровья в этом возрасте необходимо изменить образ жизни — прежде всего стать физически активнее. По его словам, в пожилом возрасте можно заняться плаванием в бассейне или йогой, гулять на свежем воздухе. Также врач посоветовал окружить себя людьми, с которыми можно поговорить обо всем честно и открыто.

Кроме того, по словам Уолдингера, важно иметь цель в жизни, чтобы не чувствовать себя одинокими и никому не нужными, когда дети уже выросли. Так, можно полностью посвятить себя любимому хобби или стать волонтером. В заключение медик порекомендовал не оглядываться назад с сожалением, жить в настоящем времени, позволять себе терпеть неудачи и отказаться от постоянной самокритики.

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