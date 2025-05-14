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16:17, 14 мая 2025Бывший СССР

Марочко объяснил последствия взятия Михайловки

Марочко: Российские войска постепенно прорывают оборону ВСУ у Красноармейска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска постепенно прорывают линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Взятие Михайловки имеет стратегическое значение. Поскольку, во-первых, та группировка [ВСУ], которая находится в Дзержинске, постепенно перерезается, точно так же, как и группировка в Красноармейске. То есть наши войска обходят украинских боевиков, прорывают их линию обороны и движутся довольно-таки быстрыми темпами по направлению Доброполья», — рассказал он.

Минобороны России сообщило о взятии Михайловки в среду, 14 мая. Отмечается, что населенный пункт заняли военнослужащие группировки войск «Центр».

Ранее Марочко сообщил, что российские военные зачистили от ВСУ обширный участок в районе Колодезей в ДНР. По его словам, от украинских войск зачистили порядка пяти квадратных километров.

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