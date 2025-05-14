Мирошник назвал возможную основу для мирных договоренностей России и Украины

Мирошник: Стамбульские договоренности могут стать основой мирного урегулирования

Текст мирного соглашения, согласованный в Стамбуле в 2022 году, может быть вариантом для урегулирования конфликта между Россией и Украиной с учетом корректив за три года. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«У нас есть текст, который согласован (...). Давайте вернемся, внесем в него коррективы, которые возникли на протяжении последних трех лет и после этого перейдем к подписанию этого документа, и пусть это будет вариант урегулирования конфликта», — рассказал Мирошник.