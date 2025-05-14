Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:36, 14 мая 2025МирЭксклюзив

Мотивы заявлений Макрона о помощи Украине раскрыли

Политолог Чихачев: Макрон дал шанс переговорам в Стамбуле заявлениями об Украине
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон дал шанс предстоящим переговорам между Россией и Украиной в Стамбуле заявлениями о проблемах с военной помощью Киеву. Об этом «Ленте.ру» заявил доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий эксперт Центра стратегических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Алексей Чихачев.

По крайней мере, эту неделю французы хотят посмотреть, к чему приведет эта идея, и состоятся ли эти переговоры

Алексей Чихачевдоцент факультета международных отношений СПбГУ

Чихачев прокомментировал заявление Макрона о невозможности увеличения военной помощи Украине и назвал ситуацию с поставками вооружений одним из мотивов высказывания. При этом политолог указал на сохранение генеральной линии Парижа на поддержку Киева. По его мнению, Франция параллельно пытается выиграть время для восстановления боеспособности Вооруженных сил Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп предрек «хорошие новости» по Украине в ближайшие дни. Политик также поблагодарил эмира Катара за поддержку дипломатических усилий Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали о судьбе шести тысяч пропавших на СВО бойцов. Где они сейчас?

    Популярный российский блогер заочно арестован

    Людям после 50 лет назвали необходимые для профилактики болезней изменения в образе жизни

    Мотивы заявлений Макрона о помощи Украине раскрыли

    Москвичей предупредили о новой волне похолодания

    Внешность 64-летнего Шона Пенна на кадрах из интервью описали словами «словно бездомный»

    Туристы массово устремились в одну из самых опасных стран мира из-за тренда в соцсетях

    Бывшего сотрудника Минобороны приговорили за получение взятки в 16 миллионов рублей

    Россияне признались в недовольстве своей зарплатой

    Российская фигуристка получила паспорт Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости