Мотивы заявлений Макрона о помощи Украине раскрыли

Политолог Чихачев: Макрон дал шанс переговорам в Стамбуле заявлениями об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон дал шанс предстоящим переговорам между Россией и Украиной в Стамбуле заявлениями о проблемах с военной помощью Киеву. Об этом «Ленте.ру» заявил доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий эксперт Центра стратегических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Алексей Чихачев.

По крайней мере, эту неделю французы хотят посмотреть, к чему приведет эта идея, и состоятся ли эти переговоры Алексей Чихачев доцент факультета международных отношений СПбГУ

Чихачев прокомментировал заявление Макрона о невозможности увеличения военной помощи Украине и назвал ситуацию с поставками вооружений одним из мотивов высказывания. При этом политолог указал на сохранение генеральной линии Парижа на поддержку Киева. По его мнению, Франция параллельно пытается выиграть время для восстановления боеспособности Вооруженных сил Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп предрек «хорошие новости» по Украине в ближайшие дни. Политик также поблагодарил эмира Катара за поддержку дипломатических усилий Вашингтона.