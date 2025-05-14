На Западе спрогнозировали мрачный сценарий переговоров в Стамбуле

Профессор Малинен: Перемирие с Киевом лишь даст Украине время перевооружиться

Если в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле будет достигнута лишь договоренность о прекращении огня, то она даст Киеву время на перевооружение и перегруппировку. Такой мрачный сценарий в соцсети Х дал профессор Хельсинкского университета Томас Малинен.

«Приведет к новым убийствам и разрушениям, а также увеличит риск распространения конфликта на Европу», — спрогнозировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Liberation заявил, что на переговорах в Стамбуле главными темами переговоров должны стать полное прекращение огня и обмен всех пленных. По его словам, для достижения устойчивых договоренностей необходимо посредничество третьих сторон, поскольку «россияне не будут доверять украинцам, и украинцы не будут доверять россиянам». Зеленский полагает, что только внешние гаранты, в том числе США, могут обеспечить выполнение соглашений.

Российский президент Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий 15 мая.