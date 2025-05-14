Нетаньяху обвинил Макрона в поддержке ХАМАС

Премьер Израиля Нетаньяху обвинил президента Франции Макрона в поддержке ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в поддержке радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает Reuters.

Обвинения прозвучали в ответ на заявления французского лидера, назвавшего позорной политику Израиля в Газе. Нетаньяху подчеркнул, что страна продолжит добиваться достижения своих целей — освобождения заложников, уничтожения ХАМАС и устранения угроз в секторе Газа.

В апреле Нетаньяху заявил Макрону, что признание Палестины в качестве государства станет «победой для ХАМАС и Ирана». По словам израильского премьера, палестинское государство, созданное в нескольких минутах от израильских городов, станет иранским плацдармом для терроризма.