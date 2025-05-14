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10:32, 14 мая 2025Наука и техника

Обнаружен древнейший морской хищник с тремя глазами

EurekAlert: Найден уникальный морской хищник Mosura fentoni с тремя глазами
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jean-Bernard Caron / ROM

Канадские палеонтологи нашли уникального морского хищника возрастом 506 миллионов лет, обитавшего в кембрийских морях. Новый вид получил имя Mosura fentoni — в честь фантастического монстра Мотры, и был обнаружен в знаменитом сланце Берджес. Об этом сообщает EurekAlert.

Mosura был размером с человеческий палец, имел три глаза, кольцеобразный рот, шипастые когти и плавательные лопасти по бокам. В отличие от других представителей вымершей группы радиодонтов, у него был необычный «хвост» из 16 сегментов с жабрами, напоминающий строение современных насекомых и ракообразных. Это стало неожиданным примером эволюционного сходства.

Окаменелости Mosura также сохранили мягкие ткани, включая нервные узлы и элементы кровеносной системы — у него была открытая система кровообращения с полостями, куда перекачивалась кровь.

«Подобная детализация — редкость. Мы видим нервные пучки в области глаз, аналогичные тем, что отвечают за зрение у современных членистоногих», — рассказал куратор Джин-Бернар Карон из Королевского музея Онтарио.

Из 61 найденного экземпляра Mosura fentoni один был собран самим Чарльзом Уолкоттом, открывшим сланец Берджес. Новый образец будет выставлен в Музее Манитобы в Виннипеге в этом году.

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