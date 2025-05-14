Обнаружен древнейший морской хищник с тремя глазами

EurekAlert: Найден уникальный морской хищник Mosura fentoni с тремя глазами

Канадские палеонтологи нашли уникального морского хищника возрастом 506 миллионов лет, обитавшего в кембрийских морях. Новый вид получил имя Mosura fentoni — в честь фантастического монстра Мотры, и был обнаружен в знаменитом сланце Берджес. Об этом сообщает EurekAlert.

Mosura был размером с человеческий палец, имел три глаза, кольцеобразный рот, шипастые когти и плавательные лопасти по бокам. В отличие от других представителей вымершей группы радиодонтов, у него был необычный «хвост» из 16 сегментов с жабрами, напоминающий строение современных насекомых и ракообразных. Это стало неожиданным примером эволюционного сходства.

Окаменелости Mosura также сохранили мягкие ткани, включая нервные узлы и элементы кровеносной системы — у него была открытая система кровообращения с полостями, куда перекачивалась кровь.

«Подобная детализация — редкость. Мы видим нервные пучки в области глаз, аналогичные тем, что отвечают за зрение у современных членистоногих», — рассказал куратор Джин-Бернар Карон из Королевского музея Онтарио.

Из 61 найденного экземпляра Mosura fentoni один был собран самим Чарльзом Уолкоттом, открывшим сланец Берджес. Новый образец будет выставлен в Музее Манитобы в Виннипеге в этом году.