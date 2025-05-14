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20:29, 14 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Женщинам рассказали о влиянии одного модного ингредиента в косметике на кожу

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Продукты с пептидами могут решить многие проблемы кожи, рассказала бьюти-эксперт, основатель бренда российской космецевтики ILONA LUNDEN Илона Лунден. О влиянии этого модного ингредиента косметики на кожу она рассказала «Ленте.ру».

Косметические пептиды, объяснила Илона Лунден, идентичны по строению и составу вырабатываемым в организме пептидам и способны взаимодействовать с рецепторами, регулировать работу клеток, переносить информацию к отдаленным участкам тканей. В космецевтике, продолжила она, используются сигнальные, реструктурирующие межклеточный матрикс, миорелаксирующие (имитирующие инъекции ботулотоксинов), дренажные и другие виды пептидов.

Малый размер молекул пептидов позволяет им проходить через роговой (внешний) слой кожи, доставляя активные вещества туда, где они необходимы, при этом не затрагивая соседние клетки

Илона Лунденбьюти-эксперт

Илона Лунден уверяет: у пептидов отличная переносимость, безграничные возможности и ощутимая результативность. «Пептиды решают конкретные проблемы кожи, устраняя причину возникновения, в отличие от средств, лишь маскирующих симптомы. Также пептиды имитируют природные процессы, происходящие в коже», — рассказала она.

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Доступные сегодня пептиды в космецевтике, добавила эксперт, демонстрируют высокую эффективность, подтвержденную независимыми экспертами. Сейчас, уточнила она, специалисты ищут способы решить с их помощью проблемы увеличения продолжительности жизни и борьбы с возрастными заболеваниями.

Ранее дерматолог, трихолог, косметолог Наталия Жовтан рассказала, что регулярное использование красок для волос Schwarzkopf и Syoss с токсичным альдегидом лилиалом в составе может вызвать рак и ряд других серьезных проблем со здоровьем.

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