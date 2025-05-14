Женщинам рассказали о влиянии одного модного ингредиента в косметике на кожу

Продукты с пептидами могут решить многие проблемы кожи, рассказала бьюти-эксперт, основатель бренда российской космецевтики ILONA LUNDEN Илона Лунден. О влиянии этого модного ингредиента косметики на кожу она рассказала «Ленте.ру».

Косметические пептиды, объяснила Илона Лунден, идентичны по строению и составу вырабатываемым в организме пептидам и способны взаимодействовать с рецепторами, регулировать работу клеток, переносить информацию к отдаленным участкам тканей. В космецевтике, продолжила она, используются сигнальные, реструктурирующие межклеточный матрикс, миорелаксирующие (имитирующие инъекции ботулотоксинов), дренажные и другие виды пептидов.

Малый размер молекул пептидов позволяет им проходить через роговой (внешний) слой кожи, доставляя активные вещества туда, где они необходимы, при этом не затрагивая соседние клетки Илона Лунден бьюти-эксперт

Илона Лунден уверяет: у пептидов отличная переносимость, безграничные возможности и ощутимая результативность. «Пептиды решают конкретные проблемы кожи, устраняя причину возникновения, в отличие от средств, лишь маскирующих симптомы. Также пептиды имитируют природные процессы, происходящие в коже», — рассказала она.

Доступные сегодня пептиды в космецевтике, добавила эксперт, демонстрируют высокую эффективность, подтвержденную независимыми экспертами. Сейчас, уточнила она, специалисты ищут способы решить с их помощью проблемы увеличения продолжительности жизни и борьбы с возрастными заболеваниями.

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