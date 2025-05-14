Песков ответил на вопрос о планах Путина раскрыть состав делегации России

Песков: Путин вряд ли озвучит делегацию РФ после встречи с премьером Малайзии

Президент Владимир Путин вряд ли озвучит состав российской делегации на прямых переговорах с Украиной в Стамбуле после встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Я не думаю, на данный момент мы все-таки занимаемся двусторонними отношениями России и Малайзии», — ответил пресс-секретарь российского лидера на соответствующий вопрос.

При этом Песков не стал уточнять, когда станет известно, кто будет представлять Москву на предстоящей встрече. По его словам, «как президент решит, так это и произойдет».

Ранее Песков сообщил, что решение провести переговоры с Украиной именно 15 мая принял сам Путин. Пресс-секретарь утвердительно ответил, что встреча делегаций пройдет с утра.

Также он уточнил, что основой дискуссий будут не только Стамбульские договоренности 2022 года, но и все аспекты урегулирования украинского конфликта.