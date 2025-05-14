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12:25, 14 мая 2025Ценности

Похудевшая на 45 килограммов известная актриса рассказала о смене гардероба

Похудевшая на 45 килограммов актриса Бейтс наняла стилиста для смены гардероба
Екатерина Ештокина

Фото: FS / Globallookpress.com

Известная американская актриса и режиссер Кэти Бейтс, которая похудела на 45 килограммов, рассказала о смене гардероба. Соответствующее интервью публикует People.

76-летняя звезда посетила весенний обед Colleagues в монохромном наряде нежно-голубого оттенка, состоящем из широких брюк и блузы. На мероприятии она призналась журналистам, что наняла личного стилиста, чтобы улучшить свой внешний вид после колоссального похудения.

«Я поработала с самым замечательным стилистом, Деб Афшани. Мы познакомились на съемках Vanity Fair, и я наняла ее, чтобы она помогла мне все изменить. Я хотела выйти на новый уровень. Было приятно работать с ней, потому что у нее просто замечательный взгляд», — поделилась Бейтс.

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В то же время артистка подчеркнула, что продолжает поддерживать свою форму с помощью ходьбы. Кроме того, она решила заняться силовыми тренировками. «Мне нужно заняться силовыми тренировками, потому что говорят, что это очень хорошо. У меня есть одна из этих эластичных штук. Не знаю, как они называются. Придумаю, как ею пользоваться», — заключила знаменитость.

В декабре актриса Кэти Бейтс вышла в свет после похудения. Звезда посетила мероприятие Women in Entertainment журнала The Hollywood Reporter в черной кожаной куртке на молнии и классических брюках в тон.

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