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12:03, 14 мая 2025Бывший СССР

Появились подробности увольнения учительницы в Ташкенте из-за постановки ко Дню Победы

Уволенную из-за сценки ко Дню Победы учительницу в Ташкенте просили вернуться
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Учительница младших классов одной из школ Ташкента уволилась после организации мероприятия к 9 Мая, которое она не согласовала с руководством. В Узбекистане на это отреагировали неоднозначно — родители поддержали учителя, но некоторые встали на сторону директора школы. Подробности ситуации публикует «Царьград».

Учительница рассказала, что дети готовили сценку самостоятельно. Один из учеников пришел выступать в советской военной форме, все пели фронтовые песни на русском языке, что и стало поводом для претензий со стороны администрации. По словам женщины, директор в грубой форме заставила ее написать заявление. «Мне было сказано: "Взяли бы современную форму нашей армии — и не было бы проблем". Но разве наша нынешняя армия воевала в годы Великой Отечественной?» — поделилась педагог.

Тем не менее после широкой огласки инцидента директор вызвала учительницу и уговаривала не увольняться. В распоряжении «Царьграда» оказалась запись разговора — директор стала использовать аргументы о том, что русскоязычных педагогов сложно найти, сетовала, что разгорелся конфликт на «русской почве». «Уважаемая, я русских уважаю очень сильно. Притом мой муж — российский гражданин, я Россию уважаю, Россия меня кормит, потому что он работает там», — поделилась директор. Учительница, несмотря на все, намерена уволиться после 1 июня.

Комментируя ситуацию, востоковед Роман Силантьев объяснил, что в Средней Азии не первый год воюют с советским наследием и сносят старые памятники. «Без русофобии невозможно объяснить необходимость существования этих государств, образовавшихся после распада СССР», — высказался он.

В прошлом году в республике разгорелся скандал, когда стало известно об избиении учительницей ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском языке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова запросила разъяснения. Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал российский МИД «заниматься своими делами». По его мнению, реакция российских властей является попыткой «поднять шум на пустом месте».

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