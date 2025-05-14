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18:51, 14 мая 2025Мир

Президент Бразилии покинул Россию

Президент Лула да Силва покинул Россию после короткой остановки в Москве
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул Россию после короткой остановки в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Бразилии.

«Он [президент] сделал краткую остановку и уже покинул Москву», — заявили в дипредставительстве.

Ранее появилась информация, что самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Бразилии, перевозящий правительственные делегации государства, покинул Россию. Отмечается, что борт прилетел в Москву из Пекина, где находился президент Бразилии.

До этого сообщалось, что Лула да Силва планирует прилететь в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным просьбы украинского лидера Владимира Зеленского о возможных переговорах и составах делегаций сторон в Стамбуле 15 мая.

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