Президент Бразилии покинул Россию

Президент Лула да Силва покинул Россию после короткой остановки в Москве

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул Россию после короткой остановки в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Бразилии.

«Он [президент] сделал краткую остановку и уже покинул Москву», — заявили в дипредставительстве.

Ранее появилась информация, что самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Бразилии, перевозящий правительственные делегации государства, покинул Россию. Отмечается, что борт прилетел в Москву из Пекина, где находился президент Бразилии.

До этого сообщалось, что Лула да Силва планирует прилететь в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным просьбы украинского лидера Владимира Зеленского о возможных переговорах и составах делегаций сторон в Стамбуле 15 мая.