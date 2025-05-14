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15:25, 14 мая 2025Спорт

Работающий детским тренером в СШОР «Зенит» Денисов не смог назвать размер своей зарплаты

Денисов о размере зарплаты в СШОР «Зенит»: Не знаю, карточка лежит в банке
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: «Коммент.Шоу» / YouTube

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов, работающий детским тренером в СШОР «Зенит», в эфире канала «Коммент.Шоу» в YouTube не смог назвать размер своей зарплаты.

По словам экс-игрока, его зарплатная карточка пока лежит в банке. «Мне вообще неинтересны деньги. Мне сказали, что карточка лежит и ее надо забрать. Тогда я увижу, сколько зарплата. Сто тысяч рублей? Да какие сто! Я думаю, вряд ли», — заявил Денисов.

Бывший футболист работает в СШОР «Зенит» с декабря прошлого года. До этого он был детским тренером в академии столичного «Торпедо».

Летом прошлого года Денисов рассказал об общении с юными игроками. По словам экс-футболиста, он разговаривает с воспитанниками не как с детьми. «Я в 13 лет водку пил», — добавил он.

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