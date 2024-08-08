Бывший капитан сборной России по футболу рассказал об употреблении водки в 13 лет

Игорь Денисов рассказал об употреблении водки в 13 лет

Бывший капитан сборной России по футболу Игорь Денисов, работающий тренером в академии московского «Торпедо», рассказал об общении с юными игроками. Он высказался на канале Nobel на YouTube.

По словам экс-футболиста, он разговаривает с воспитанниками не как с детьми. «Я в 13 лет водку пил. Я считаю, что это уже взрослые, адекватно понимающие люди. Я им говорю: "Ты встаешь с утра и принимай решение, как тебе жить. И отвечай за это решение"», — заявил Денисов.

Бывший игрок начал работать в академии «Торпедо» в январе этого года. Он тренирует футболистов 2011 года рождения.

Денисов завершил карьеру в мае 2019 года. Футболист известен по игре за «Динамо», московский «Локомотив» и петербургский «Зенит». В составе «железнодорожников» он стал чемпионом России. Кроме того, он провел 54 игры в составе сборной России.