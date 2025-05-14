Коммодор Джерми: Громкие заявления лидеров Европы о России ничем не подкреплены

Бывший коммодор Королевского ВМФ Стив Джерми в аналитическом отчете для NATO Watch заявил, что громкие слова и ультиматумы европейских лидеров в адрес России не имеют реальной основы.

Аналитик отметил, что Европа по своей сути слаба, и для того, чтобы вернуть промышленные возможности времен холодной войны, странам придется, как минимум, удвоить свои оборонные расходы. По его мнению, современная Европа не способна на это.

«У России тоже есть законные интересы в области безопасности. Продвижение НАТО к границам России при сознательном игнорировании ее интересов всегда приведет к конфликту», — говорится в отчете.

Джерми подчеркнул, что интересы России и Европы в целом совпадают: обе стороны стремятся найти решение, которое обеспечит стабильный мир на европейском континенте.

Ранее ппрофессор политической экономики и член британской палаты лордов Роберт Скидельски заявил, что страны Запада осуществляют демонизацию России на протяжении нескольких веков, и этот процесс имеет глубокие корни.