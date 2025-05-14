Профессор Скидельски: Демонизация России странами Запада осуществляется веками

Профессор политической экономики и член британской палаты лордов Роберт Скидельски заявил на YouTube-канале, что страны Запада осуществляют демонизацию России на протяжении нескольких веков, и этот процесс имеет глубокие корни.

По его словам, старые аргументы против России продолжают использоваться. Он отметил, что, несмотря на то, что в истории многие страны сталкивались с конфликтами и затем находили пути к мирному разрешению, в случае с русофобией ситуация иная.

«Царская Россия, варварская, бич молодой и свободной Европы — так говорили в 19 веке. Эти убеждения затем распространяло НАТО уже про СССР», — отметил эксперт.

Скидельски объяснил, что термин подразумевает иррациональный и неконтролируемый страх. Когда кто-то боится, он не стремится к диалогу, а, как правило, пытается убежать или устранить источник страха. Профессор добавил также, что за последние десять лет, с исключением попыток переговоров со стороны Дональда Трампа, Запад не проявлял инициативы для диалога с Россией, а лишь вводил новые санкции и готовился к конфликту.

Ранее политолог Иван Лизан в беседе с газетой «Взгляд» допустил, что отношение к Западу на Украине изменится в случае поражения в конфликте. Он отметил, что западные страны годами вкладывались в военный потенциал республики для стратегического сдерживания России. Теперь, когда боеспособность ее армии пошатнулась, никто не хочет признавать поражение Вооруженных сил страны.