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02:32, 14 мая 2025Бывший СССР

Раскрыты последствия обстрела ВСУ в Токмаке

Глава Токмака Калмыков заявил о повреждении жилого дома из-за обстрелов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков заявил, что город подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

Калмыков раскрыл последствия обстрела ВСУ в Токмаке и заявил о повреждении жилого дома. «В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом», — сказал он.

При этом глава города не уточнил данные о пострадавших и разрушениях.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что ВСУ нанесли несколько ударов по городу Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня. Кроме того, по городу ударили беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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