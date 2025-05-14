Раскрыты последствия обстрела ВСУ в Токмаке

Глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков заявил, что город подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.
Калмыков раскрыл последствия обстрела ВСУ в Токмаке и заявил о повреждении жилого дома. «В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом», — сказал он.
При этом глава города не уточнил данные о пострадавших и разрушениях.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что ВСУ нанесли несколько ударов по городу Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня. Кроме того, по городу ударили беспилотные летательные аппараты (БПЛА).