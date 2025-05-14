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10:10, 14 мая 2025Россия

Россиянин с дюжиной штрафов сбил мать с младенцем на пешеходном переходе

В Петербурге водитель сбил мать с младенцем на переходе, ребенок в реанимации
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге водитель с дюжиной штрафов сбил мать с младенцем на пешеходном переходе, после случившегося ребенок в тяжелом состоянии был помещен в реанимацию, передает «Фонтанка».

По сведениям российского издания, врачи диагностировали у двухлетнего пациента перелом плечевой кости, травмы головы, многочисленные ссадины на теле.

Медики скорой помощи забрали его после ДТП, случившегося накануне вечером на нерегулируемом пешеходном переходе у дома на проспекте Ветеранов. Сотрудники полиции выяснили, что мальчик переходил дорогу, держась за руку матери, когда его сбил Geely Atlas.

За рулем находился 69-летний житель Красносельского района, в этом году успевший получить 12 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Пять из них — за превышение скорости. Горожанина задержали.

Ранее сообщалось, что под Анапой водитель без прав сбил мать с годовалым ребенком на переходе.

ЖЗЛ
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