Россиянин с дюжиной штрафов сбил мать с младенцем на пешеходном переходе

В Петербурге водитель сбил мать с младенцем на переходе, ребенок в реанимации

В Санкт-Петербурге водитель с дюжиной штрафов сбил мать с младенцем на пешеходном переходе, после случившегося ребенок в тяжелом состоянии был помещен в реанимацию, передает «Фонтанка».

По сведениям российского издания, врачи диагностировали у двухлетнего пациента перелом плечевой кости, травмы головы, многочисленные ссадины на теле.

Медики скорой помощи забрали его после ДТП, случившегося накануне вечером на нерегулируемом пешеходном переходе у дома на проспекте Ветеранов. Сотрудники полиции выяснили, что мальчик переходил дорогу, держась за руку матери, когда его сбил Geely Atlas.

За рулем находился 69-летний житель Красносельского района, в этом году успевший получить 12 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Пять из них — за превышение скорости. Горожанина задержали.

Ранее сообщалось, что под Анапой водитель без прав сбил мать с годовалым ребенком на переходе.