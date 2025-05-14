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00:02, 15 мая 2025Бывший СССР

Советник Зеленского оценил перспективность переговоров с Мединским

Подоляк: Зеленский не может встречаться с Мединским, это не формат
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк оценил перспективность переговоров с помощником президента России Владимира Путина Владимиром Мединским. Его слова передает украинский «Пятый канал».

«Президент [Зеленский] не может встречаться, тем более с Мединским — не совсем понятен статус будет. Вряд ли человек является достаточным для того, чтобы обсуждать фундаментальные вопросы», — сказал советник Зеленского.

Подоляк подчеркнул, что это неформат, и назвал Мединского «помощником Путина по исправлению истории». Свое мнение чиновник высказал еще до того, как был объявлен состав российской делегации.

Ранее Подоляк назвал бессмысленными переговоры без Путина. «Если завтра Путин лично не примет участие во встрече в Турции, то никакого смысла в этих переговорах не будет», — сказал он.

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