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05:01, 14 мая 2025Из жизни

Тигр растерзал собиравшую листья хурмы женщину

В Индии тигры растерзали пятую женщину за три дня
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В штате Махараштра, Индия, зарегистрировали пятый случай смертельного нападения тигра менее чем за неделю. Об этом пишет The Free Press Journal.

30-летняя Бхуванешвари Бхендре собирала листья чернодревесной хурмы с семьей в лесном массиве, расположенном недалеко от заповедника тигров Тадоба-Андхари, когда на нее набросился хищник. Индианка получила тяжелые травмы, спасти ее не удалось.

Бхендре стала пятой жертвой тигров за три дня. 10 мая хищник растерзал трех женщин, также собиравших листья хурмы. Еще одной женщины не стало на следующий день в результате аналогичного нападения.

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Участившиеся атаки тигров вызвали тревогу у местных жителей и представителей властей. Чиновники отметили, что жителям штата приходится ходить в леса в период активности хищников ради того, чтобы прокормить семьи.

Ранее сообщалось, что в Индии егерь едва не стал жертвой тигрицы, она нанесла ему увечья. Администрация национального парка считает, что нападение совершила та же тигрица, которая ранее атаковала жителей деревни Кушмах на границе заповедника.

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