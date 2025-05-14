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05:11, 14 мая 2025Ценности

Трамп ответил на планы Катара подарить ему самолет

Трамп заявил, что отказываться от бесплатного самолета из Катара было бы глупо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложения Катара передать для него самолет. Об этом он написал в социальной сети Тruth Social.

Трамп ответил на планы Катара подарить ему самолет и задался вопросом, почему американские военные и налогоплательщики, должны платить сотни миллионов долларов за то, что можно получить бесплатно.

«Сэкономленные средства будут потрачены вместо этого на то, чтобы сделать Америку снова великой. Только глупец не принял бы этот подарок от имени нашей страны», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Трампу подарят «летучий дворец» за 400 миллионов долларов. Американский президент получит от королевской семьи Катара сверхроскошный самолет Boeing 747-8.

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