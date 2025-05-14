Украина завершила подготовку к запуску инвестиционного фонда по ресурсной сделке с США

Свириденко: Украина завершила подготовку к запуску фонда по сделке с США

Украина завершила подготовку к запуску инвестиционного фонда по ресурсной сделке с США. Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Украина завершила все необходимые процедуры для запуска американо-украинского фонда восстановления. Сегодня передала ноту временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис», — сообщила Свириденко.

По ее словам, переговорной команде удалось выполнить задачу, которую перед ней ставил президент Украины Владимир Зеленский. Министр уточнила, что в соглашении между Киевом и Вашингтоном отсутствует положение о долге, но есть обязательство инвестировать исключительно в Украину.

Ранее стало известно, что Украина и США подписали дополнительные соглашения к сделке по ресурсам. Договоры вступят в силу 23 мая.