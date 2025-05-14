Украинская разведка заявила о подготовке Россией масштабного наступления

FT: ГУР сообщило о подготовке России к масштабному наступлению и переброске сил

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило о подготовке России к масштабному наступлению. Об этом пишет газета The Financial Times (FT).

«Представители украинской разведки сообщили Financial Times, что Россия, похоже, готовится к более масштабному наступлению, перебрасывая силы к ключевым горячим точкам на поле боя», — говорится в публикации.

Издание указало, что переброска войск наблюдается на фоне грядущих переговоров об урегулировании конфликта в Стамбуле, которые ожидаются 15 мая.

В воскресенье, 11 мая, президент России Владимир Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры в Стамбуле по урегулированию конфликта, отметив, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога. В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский принял это предложение и подтвердил готовность прибыть в Стамбул 15 мая для личной встречи с Путиным. Однако он потребовал предварительного прекращения огня начиная с 12 мая.

