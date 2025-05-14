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19:51, 14 мая 2025Мир

В Финляндии признали отсутствие угрозы со стороны России

Профессор Малинен: Россия не угрожает безопасности Финляндии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anne Kauranen / Reuters

Россия не угрожает безопасности Финляндии. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в социальной сети Х.

«Помните: Россия не представляет угрозы для Финляндии», — отметил профессор.

По его словам, Финляндия никогда не увеличивала резервы страны, если только ее лидеры «не планировали напасть на кого-то». Таким образом он прокомментировал подготовку финскими властями проекта о повышении предельного возраста пребывания в резерве до 65 лет.

Ранее Финляндия также решила перейти на стандартную ширину железнодорожной колеи для военной мобильности.

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