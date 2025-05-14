В Испании задержали бывшего заместителя секретаря СНБО Украины

В Испании задержали экс-заместителя секретаря СНБО Украины Гладковского

В Испании правоохранители задержали бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)Украины. Об этом сообщает «Страна.ua», отмечая, что обстоятельства дела совпадают с разбирательством в отношении Олега Гладковского, занимавшего соответствующую должность с 2015 по 2019 год.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что чиновник обвиняется в нанесении государству ущерба на сумму более 17 миллиона гривен. Выводил деньги он через закупку грузовиков повышенной проходимости для вооруженных сил по завышенной цене.

16 апреля 2024 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск Гладковского. Уголовное дело против Гладковского возбудили еще в 2019 году. Суд отправил его в СИЗО, но позже он вышел под залог в сумме более 10 миллионов гривен.

В апреле 2025 года на Украине назначили новых замглавы Минобороны на фоне скандала о коррупции. На должность первого замглавы ведомства назначили Сергея Боева, на должность заместителя, координирующего международные закупки, назначен бывший руководитель главного управления логистики Генштаба Вооруженных сил Украины.