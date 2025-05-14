Венгрия и Словакия поддержали новые санкции ЕС против России

Euractiv: Венгрия и Словакия поддержали санкции ЕС против РФ из-за их слабости

Венгрия и Словакия поддержали 17-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России из-за его «относительной слабости». Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

«Венгрия и Словакия, которые по-прежнему сильно зависят от импорта российских энергоносителей, поддержали новый пакет ограничительных мер ввиду его относительной слабости», — сообщили агентству европейские дипломаты.

Ранее послы стран Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России. Отмечается, что они в основном нацелены на якобы теневой флот российских нефтяных танкеров, а также на лиц и организации, которые помогают Москве обходить энергетические ограничения.

19 февраля ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций. В частности, он включал в себя запрет на импорт первичного алюминия из России и внесение в ограничительный список 73 новых судов так называемого «теневого флота».