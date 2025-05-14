В посольстве Бразилии ответили на вопрос о встрече Путина с Лулой да Силвой

Президент Бразилии Лула да Силва не встречался с Путиным в Москве 14 мая

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не встречался с Владимиром Путиным во время своей краткой остановки в Москве 14 мая. Об этом сообщает РИА со ссылкой на посольство Бразилии.

«Нет», — ответили в дипмиссии на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, если встреча пПутина и его бразильского коллеги Лулы да Силвы состоится.

До этого сообщалось, что президент Бразилии планирует прилететь в Москву, чтобы обсудить с российским коллегой просьбы президента Украины Владимира Зеленского о возможных переговорах и составах делегаций сторон в Стамбуле 15 мая.