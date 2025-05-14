В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с президентом Бразилии

Песков: Кремль сообщит, если встреча Путина и Лулы да Силвы состоится

Кремль сообщит, если встреча президента России Владимира Путина и его бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы состоится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы сообщим», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее появилась информация, что спецборт Военно-воздушных сил Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково.

До этого сообщалось, что президент Бразилии планирует прилететь в Москву, чтобы обсудить с российским коллегой просьбы президента Украины Владимира Зеленского о возможных переговорах и составах делегаций сторон в Стамбуле 15 мая.