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16:07, 14 мая 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с президентом Бразилии

Песков: Кремль сообщит, если встреча Путина и Лулы да Силвы состоится
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Лула да Силва

Лула да Силва. Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Кремль сообщит, если встреча президента России Владимира Путина и его бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы состоится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы сообщим», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее появилась информация, что спецборт Военно-воздушных сил Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково.

До этого сообщалось, что президент Бразилии планирует прилететь в Москву, чтобы обсудить с российским коллегой просьбы президента Украины Владимира Зеленского о возможных переговорах и составах делегаций сторон в Стамбуле 15 мая.

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