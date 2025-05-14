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10:15, 14 мая 2025Россия

Военкор словами «тяжко, но получается» описал ситуацию в зоне СВО

Военкор Сладков: Российская армия смогла перестроиться в ходе СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России смогли перестроиться в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил военкор Александр Сладков в Telegram.

По его словам, несколько десятилетий, предшествовавших началу боевых действий на Украине, Российскую армию формировали по модели, не предусматривающей масштабный вооруженный конфликт.

Несмотря на это, войскам удалось адаптироваться к ситуации уже в ходе СВО, считает Сладков. «Тяжко, но получается. Воюем», — заключил он.

14 мая Telegram-канал «Северный ветер» описал обстановку в Курской области накануне возможного начала прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. По информации канала, в российском приграничье остаются разрозненные группы бойцов Вооруженных сил Украины.

ЖЗЛ
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