Военкор словами «тяжко, но получается» описал ситуацию в зоне СВО

Военкор Сладков: Российская армия смогла перестроиться в ходе СВО

Вооруженные силы России смогли перестроиться в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил военкор Александр Сладков в Telegram.

По его словам, несколько десятилетий, предшествовавших началу боевых действий на Украине, Российскую армию формировали по модели, не предусматривающей масштабный вооруженный конфликт.

Несмотря на это, войскам удалось адаптироваться к ситуации уже в ходе СВО, считает Сладков. «Тяжко, но получается. Воюем», — заключил он.

14 мая Telegram-канал «Северный ветер» описал обстановку в Курской области накануне возможного начала прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. По информации канала, в российском приграничье остаются разрозненные группы бойцов Вооруженных сил Украины.