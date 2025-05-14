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17:07, 14 мая 2025Россия

Володин призвал ускорить принятие закона о платном обучении в вузах

Володин призвал ускорить принятие закона о госрегулировании приема в вузы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал ускорить принятие закона о госрегулировании приема в вузы на платное обучение. Об этом он заявил на пленарном заседании, передает РИА Новости.

«Сегодняшний закон — он очень важный. Нам надо его принять как можно быстрее», — обозначил Володин.

Речь идет о проекте закона, с помощью которого власти намерены регулировать платный прием на обучение по образовательным программам высшего образования в объеме, который определит правительство России с учетом потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей.

По словам парламентария, переходный период необходимо сдвинуть на год — с 1 сентября 2026 года на 1 сентября 2025-го. Это нужно для того, чтобы профильное министерство начало работу над проектом, уточнил он.

Ранее в России вступили в силу новые правила приема в вузы. В частности, для российских абитуриентов ввели единые сроки приема на программы высшего образования.

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