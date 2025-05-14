Возможность Трампа приехать на переговоры России и Украины оценили

CNN: Поездка Трампа в Стамбул на переговоры России и Украины не исключена

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности поездки в Стамбул на переговоры России и Украины. Так возможность участия главы Белого дома в переговорах оценил телеканал CNN.

Утверждается, что признаков реорганизации графика Трампа пока не наблюдается, при этом не исключено, что поездка «должна будет храниться в тайне до последней минуты».

«Близкие наблюдатели Трампа знают, что не стоит полностью исключать это — он часто заранее объявляет о решении, иногда публично размышляя на эту тему, прежде чем принять окончательное решение. И он, похоже, намеренно вводит динамику "будет он или не будет", которая заставляет даже некоторых из его ближайших помощников гадать», — указано в сообщении.

Ранее стали известны темы переговоров Трампа и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани. Они в том числе обсудили вопрос урегулирования конфликта между Россией и Украиной.