Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:10, 14 мая 2025Мир

Возможность Трампа приехать на переговоры России и Украины оценили

CNN: Поездка Трампа в Стамбул на переговоры России и Украины не исключена
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Saudi Press Agency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности поездки в Стамбул на переговоры России и Украины. Так возможность участия главы Белого дома в переговорах оценил телеканал CNN.

Утверждается, что признаков реорганизации графика Трампа пока не наблюдается, при этом не исключено, что поездка «должна будет храниться в тайне до последней минуты».

«Близкие наблюдатели Трампа знают, что не стоит полностью исключать это — он часто заранее объявляет о решении, иногда публично размышляя на эту тему, прежде чем принять окончательное решение. И он, похоже, намеренно вводит динамику "будет он или не будет", которая заставляет даже некоторых из его ближайших помощников гадать», — указано в сообщении.

Ранее стали известны темы переговоров Трампа и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани. Они в том числе обсудили вопрос урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин отправит Мединского и начальника ГРУ на переговоры в Стамбул

    В Смоленске судебные приставы помогли вернуть хозяйке собаку

    Мужчина ворвался в ресторан в центре Москвы и устроил погром

    Возможность Трампа приехать на переговоры России и Украины оценили

    В Кремле назвали причину позднего оглашения состава делегации России на переговорах

    ВСУ попытались атаковать российский регион

    Российские военные уничтожили ремонтную базу ВСУ в Сумах

    Появилось видео попытки захвата эстонскими военными направлявшегося в порт РФ танкера

    Бывший игрок «Спартака» раскрыл сумму своего заработка за карьеру

    TikTok ограничил поиск скандального видео с Макроном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости