16 врачей с трудом разделили сросшихся в груди и тазу сиамских близнецов

В Бразилии 16 врачей успешно разделили сросшихся в груди сиамских близнецов

В штате Гояс, Бразилия, сестер-близнецов, сросшихся в груди и тазу, успешно разделили в ходе 15-часовой операции. Об этом пишет Daily Mail.

Сиамские близнецы Кираз и Аруна родились с общей грудью, животом, тазом и тремя ногами. В ноябре 2024 года им исполнился один год, и их стали готовить к операции. Девочкам вставили в тело особые импланты, которые надувались и растягивали кожу вокруг их общих органов.

Операцию назначили на 10 мая. Ведущий хирург Захариас Калил рассказал, что с девочками работали 16 врачей. Они оперировали сменами, которые длились по четыре часа, и в итоге с трудом разделили Кираз и Аруну. Калил назвал прошедшую операцию самой сложной из тех, что проводились в бразильском штате Гояс.

Девочкам еще предстоит пройти процедуры для реконструкции разделенных тканей и органов. Пока они восстанавливаются в отделении интенсивной терапии. Стоимость операции Кираз и Аруны оценили в 310 тысяч фунтов стерлингов (33 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Турции успешно разделили годовалых сестер из Пакистана, у которых от рождения были сросшиеся головы. Во время хирургических вмешательств врачи использовали технологию смешанной реальности, а перед этим тренировались на 3D-моделях.

