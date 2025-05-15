На Западе раскритиковали спецпосланника Трампа после слов об Украине

Журналист Боуз раскритиковал Келлога после его слов о миротворцах на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал слова спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о создании буферной зоны на Украине с европейскими военными. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Этого не произойдет», — написал он, репостнув интервью Келлога Fox News.

План спецпосланника Трампа предусматривает создание демилитаризованной зоны протяженностью 18 миль (30 километров) и размещение западных миротворческих сил. Келлог утверждал, что идет обсуждение развертывания сил Великобритании, Франции, Германии и Польши западнее Днепра.

Ранее Кит Келлог назвал приоритеты США в переговорах по Украине. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят прежде всего добиться всеобъемлющее прекращение огня в воздухе, на море, на суше, в инфраструктуре, и лишь затем переходить к обсуждению других вопросов, в том числе территориальных.