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04:26, 15 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе раскритиковали спецпосланника Трампа после слов об Украине

Журналист Боуз раскритиковал Келлога после его слов о миротворцах на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Carlos Barria / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал слова спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о создании буферной зоны на Украине с европейскими военными. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Этого не произойдет», — написал он, репостнув интервью Келлога Fox News.

План спецпосланника Трампа предусматривает создание демилитаризованной зоны протяженностью 18 миль (30 километров) и размещение западных миротворческих сил. Келлог утверждал, что идет обсуждение развертывания сил Великобритании, Франции, Германии и Польши западнее Днепра.

Ранее Кит Келлог назвал приоритеты США в переговорах по Украине. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят прежде всего добиться всеобъемлющее прекращение огня в воздухе, на море, на суше, в инфраструктуре, и лишь затем переходить к обсуждению других вопросов, в том числе территориальных.

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