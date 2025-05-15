Бывшему главе корпорации развития Курской области продлили арест

В Москве суд продлил арест бывшему главе корпорации развития Курской области

Мещанский районный суд Москвы продлил арест бывшему главе корпорации развития Курской области Владимиру Лукину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он обвиняется по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защиты об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей и продлил срок ареста на три месяца.

Лукин был арестован 20 декабря 2024 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, возглавляемая им компания выступала генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений. В июле 2023 года организация расторгла договор с подрядчиком, который не выполнил условий договора, а перечисленные из бюджета средства не истребовала. После этого корпорация привлекла второго подрядчика и перечислила аванс в размере 80 процентов от суммы госконтракта.

Ущерб по делу оценивается в 170 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что с главы корпорации развития Курской области захотели взыскать 4,1 миллиарда рублей.