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18:30, 15 мая 2025Силовые структуры

Бывшему главе корпорации развития Курской области продлили арест

В Москве суд продлил арест бывшему главе корпорации развития Курской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Мещанский районный суд Москвы продлил арест бывшему главе корпорации развития Курской области Владимиру Лукину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он обвиняется по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защиты об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей и продлил срок ареста на три месяца.

Лукин был арестован 20 декабря 2024 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, возглавляемая им компания выступала генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений. В июле 2023 года организация расторгла договор с подрядчиком, который не выполнил условий договора, а перечисленные из бюджета средства не истребовала. После этого корпорация привлекла второго подрядчика и перечислила аванс в размере 80 процентов от суммы госконтракта.

Ущерб по делу оценивается в 170 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что с главы корпорации развития Курской области захотели взыскать 4,1 миллиарда рублей.

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