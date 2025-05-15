Бывший замглавы «Электронного правительства» российского региона попал в СИЗО

Экс-замглавы уральского «Оператора электронного правительства» оставили в СИЗО

Свердловский областной суд оставил под стражей бывшего заместителя главы уральского «Оператора электронного правительства» Сергея Леднева, обвиняемого в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы защиты на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга принято решение оставить избранную меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ледневу вменяется получение взятки и злоупотребление полномочиями. Постановление о его аресте было принято 18 апреля. Он останется под стражей до 14 июня.

«Оператор электронного правительства» занимается созданием, обслуживанием и поддержкой телекоммуникационной инфраструктуры исполнительной власти Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в Дагестане инспектор Федеральной налоговой службы (ФНС) подозревается в коррупции.