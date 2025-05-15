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23:55, 15 мая 2025Мир

Делегация России покинула генконсульство в Стамбуле

Делегация России после заявления Мединского покинула генконсульство в Стамбуле
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская делегация покинула генконсульство России в Стамбуле после заявления помощника президента РФ Владимира Мединского для СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, автомобиль с членами делегации уехал с территории ведомства.

Ранее Мединский озвучил, с какой позицией прибыла в Стамбул для двусторонних переговоров с Украиной делегация РФ, которую он возглавляет. По его словам, российская сторона готова к прямому диалогу с Киевом без предварительных условий.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет в Турцию, где возможны переговоры по украинскому урегулированию.

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