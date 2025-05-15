Депутат Рады раскритиковал Зеленского за слова о российской делегации на переговорах

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский пытается сорвать переговоры в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский оскорблениями в адрес российской делегации пытается сорвать переговоры в Стамбуле. Об этом заявил бежавший из страны депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Зеленский любыми способами пытается сорвать переговоры. Все, кто по-настоящему стремится к прекращению конфликта, должны понять: главная проблема — это Зеленский. (...) Зеленский — это война!» — написал он.

По словам парламентария, любые усилия по достижению мира между Россией и Украиной будут бесполезны, пока «этот фактор» не будет устранен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал бутафорской российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, которые должны состояться 15 мая. Он также усомнился в том, что у представляющей Москву переговорной группы есть мандат на принятие решений.