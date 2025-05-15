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11:15, 15 мая 2025Россия

Десятки детей отравились в российской гимназии

Минздрав Чувашии сообщил о 41 отравившемся в гимназии города Шумерля
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Чувашии в гимназии №8 города Шумерля отравились десятки детей. Об этом сообщил региональный Минздрав в Telegram.

По информации ведомства, за медпомощью с признаками острой кишечной инфекции обратился 41 человек. 33 из них, включая одного взрослого, лечатся амбулаторно. Еще восемь детей находятся в Республиканской детской клинической больнице.

«Всем пациентам своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, назначено необходимое лечение. За состоянием пациентов осуществляется постоянное наблюдение медицинскими специалистами», — подчеркнули в региональном Минздраве.

Там добавили, что ситуация находится на контроле вице-премьера правительства Чувашии Владимира Степанова. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее в городе Лодейное Поле Ленобласти трехлетняя девочка насмерть отравилась картошкой фри из местного кафе. Как стало известно, ребенку стало плохо через час после употребления продукта — поднялась температура и начались проблемы с желудком. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли спасти дошкольницу.

ЖЗЛ
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