Домашняя собака набросилась на годовалого ребенка в российском регионе

В Приморье домашняя собака набросилась на годовалого ребенка

Домашняя собака набросилась на годовалого ребенка в Приморском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Все произошло в селе Усть-Соболевка, где девочка находилась под присмотром старшего брата. В один момент животное набросилось на ребенка и искусало его.

Пострадавшую доставили вертолетом в больницу Владивостока. Медики обнаружили у нее раны на лице, голове, сотрясение головного мозга, а также ссадины на шее, плечах и груди. На данный момент прокуратура начала проверку произошедшего.

Ранее в Псковской области собака набросилась на трехлетнюю девочку, приехавшую из Санкт-Петербурга. Известно, что ребенок находился во дворе. В это время родители девочки занимались работами в саду неподалеку.