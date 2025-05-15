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10:48, 15 мая 2025Россия

Домашняя собака набросилась на годовалого ребенка в российском регионе

В Приморье домашняя собака набросилась на годовалого ребенка
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Домашняя собака набросилась на годовалого ребенка в Приморском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Все произошло в селе Усть-Соболевка, где девочка находилась под присмотром старшего брата. В один момент животное набросилось на ребенка и искусало его.

Пострадавшую доставили вертолетом в больницу Владивостока. Медики обнаружили у нее раны на лице, голове, сотрясение головного мозга, а также ссадины на шее, плечах и груди. На данный момент прокуратура начала проверку произошедшего.

Ранее в Псковской области собака набросилась на трехлетнюю девочку, приехавшую из Санкт-Петербурга. Известно, что ребенок находился во дворе. В это время родители девочки занимались работами в саду неподалеку.

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