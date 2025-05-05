В российском регионе собака чуть не лишила трехлетнюю девочку скальпа

В Псковской области трехлетнюю девочку чуть не лишила скальпа соседская собака

В Псковской области трехлетнюю девочку из Санкт-Петербурга чуть не лишила скальпа соседская собака, передает 78.ru.

По данным российского издания, малышка играла с братом во дворе, в то время как ее родители занимались работами в саду неподалеку.

Внезапно к детям подбежала соседская собака средних размеров. Дошкольница пошла ей навстречу. Затем родители девочки услышали рык пса и плач.

Напуганные взрослые увидели, что голова малышки вся в крови. Отец осмотрел дочь и обнаружил несколько ран. Мужчина отвез ребенка в детскую хирургию.

До этого сообщалось, что у девятилетнего школьника после нападения двух собак в Адлере не прижились нос и верхняя губа.

Позже пострадавшего от нападения собак школьника перевезли в Москву.