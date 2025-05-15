Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:24, 15 мая 2025Россия

Два россиянина попали в больницу после удара дрона ВСУ по автомобилю

Хинштейн: Два мирных жителя пострадали после удара дрона ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Два мирных жителя попали в больницу после удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе в селе Большенизовцево Рыльского района», — написал чиновник.

Двое мужчин 38 и 48 лет получили ранения при ударе. На данный момент они находятся в Рыльской центральной районной больнице. Хинштейн пообещал, что им окажут всю необходимую помощь.

В ночь на четверг, 15 мая, над российскими регионами уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата. Днем ранее системы противовоздушной обороны за ночь сбили над регионами 12 украинских дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли подробности о совещании Путина до отъезда делегации в Стамбул

    Иностранные туристы пробрались на Байконур ради фото ракеты и были оштрафованы

    Россиянам указали на опасные методы лечения геморроя

    Кендалл Дженнер потеряла зуб

    Рютте призвал НАТО укреплять оборону из-за российской угрозы

    Зеленский встретится с Эрдоганом

    СК возбудил дело против являющихся сторонниками запрещенных организаций подростков

    Пострадавшая от отца-насильника россиянка рассказала о реакции родственников на приговор

    На Украине появилась «аллея отказников» ВСУ с привязанными к деревьям телами

    Задержание шестерых причастных к нападению на российские школы попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости