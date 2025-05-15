Два россиянина попали в больницу после удара дрона ВСУ по автомобилю

Хинштейн: Два мирных жителя пострадали после удара дрона ВСУ в Курской области

Два мирных жителя попали в больницу после удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе в селе Большенизовцево Рыльского района», — написал чиновник.

Двое мужчин 38 и 48 лет получили ранения при ударе. На данный момент они находятся в Рыльской центральной районной больнице. Хинштейн пообещал, что им окажут всю необходимую помощь.

В ночь на четверг, 15 мая, над российскими регионами уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата. Днем ранее системы противовоздушной обороны за ночь сбили над регионами 12 украинских дронов.