Двое россиян устроили разборки с ружьем из-за парковки у подъезда

Житель Кубани решил не уступать парковку у подъезда соседу и открыл огонь

В Краснодарском крае соседи не поделили парковочное место у подъезда и устроили стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Все произошло в станице Каневской. Местный житель поссорился с соседом из-за парковочного места, которое тот занял на своем новом Changan. Сначала он лишь обругал оппонента, а затем достал ружье.

В результате стрельбы пострадала только машина. Ущерб оценили в сотни тысяч рублей.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в Казани задержали местного жителя за стрельбу в сожительницу.