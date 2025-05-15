Двое россиян устроили разборки с ружьем из-за парковки у подъезда

В Краснодарском крае соседи не поделили парковочное место у подъезда и устроили стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
Все произошло в станице Каневской. Местный житель поссорился с соседом из-за парковочного места, которое тот занял на своем новом Changan. Сначала он лишь обругал оппонента, а затем достал ружье.
В результате стрельбы пострадала только машина. Ущерб оценили в сотни тысяч рублей.
Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее в Казани задержали местного жителя за стрельбу в сожительницу.