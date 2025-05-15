Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:52, 15 мая 2025Силовые структуры

Двое россиян устроили разборки с ружьем из-за парковки у подъезда

Житель Кубани решил не уступать парковку у подъезда соседу и открыл огонь
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Краснодарском крае соседи не поделили парковочное место у подъезда и устроили стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Все произошло в станице Каневской. Местный житель поссорился с соседом из-за парковочного места, которое тот занял на своем новом Changan. Сначала он лишь обругал оппонента, а затем достал ружье.

В результате стрельбы пострадала только машина. Ущерб оценили в сотни тысяч рублей.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в Казани задержали местного жителя за стрельбу в сожительницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский передал Путину из Турции два слова

    В Кремле ответили на вопрос о подготовке встречи Путина и Трампа

    Командующие группировками в зоне СВО доложили Путину о положении дел на фронте

    Известный американский телеведущий примерил на себя образ Киркорова

    Депутат Рады уличил Зеленского в срыве переговоров с Россией в Турции

    Белла Хадид пожаловалась на последствия тяжелой болезни

    Россиянина похитили из-за пяти миллионов рублей

    ВВС США увеличат дальность истребителя F-47

    Инспектор ФНС получил три миллиона рублей от российского бизнесмена за покровительство

    Мединский рассказал о настрое российской делегации в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости