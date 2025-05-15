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13:21, 15 мая 2025Силовые структуры

ФСБ задержала бывшего главу отдела ГАИ в российском регионе

В Челябинской области ФСБ задержала бизнесмена, бывшего главу отдела ГАИ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Челябинской области задержали по делу о взятке начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Челябинской области», ранее занимавшего пост руководителя отдела городского ГАИ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Задержанный подозревается в преступлении по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки. Также силовики задержали учредителя строительной компании «Капиталстрой», которого заподозрили в даче взятки.

По версии следствия, с 2018 по 2023 год начальник ФКУ регулярно получал взятки от бизнесменов за непринятие мер при нарушении законодательства при эксплуатации грузовиков. Сумма взятки по одному из выявленных эпизодов превысила миллион рублей.

Проводятся следственные действия при участии ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге заочно арестовали бывшего главу налоговой по делу о взятке.

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