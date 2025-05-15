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20:35, 15 мая 2025Силовые структуры

Экс-главу района российского региона обвинили в получении взятки через подчиненного

В Ярославле экс-главу Гаврилов-Ямского района и его зама обвинили в коррупции
Варвара Митина (редактор)

Кадр: СУ СК России по Ярославской области

В Ярославле следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Гаврилов-Ямского района области Андрея Сергеичева и его первого заместителя Андрея Романюка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Сергеичев проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), а Романюк — 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Их отправили под стражу.

По версии следствия, в конце 2023 года глава района при посредничестве своего подчиненного получил от представителя коммерческой организации взятку в размере более 180 тысяч рублей. За эти деньги Сергеичев обещал помочь с заключением муниципального контракта между подразделением администрации района и коммерческим предприятием.

Ранее суд заключил под стражу мэра Новочеркасска Юрия Лысенко, подозреваемого в получении взятки.

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