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14:11, 15 мая 2025Интернет и СМИ

Известный американский телеведущий примерил на себя образ Киркорова

Телеведущий Джимми Фэллон в эфире своего шоу перевоплотился в Филиппа Киркорова
Юлия Герасимова (редактор)
Джимми Фэллон

Джимми Фэллон. Кадр: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / YouTube

Известный американский телеведущий и комик Джимми Фэллон в эфире собственного шоу «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном в главной роли» (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon) на телеканале NBC примерил на себя образ известного российского певца Филиппа Киркорова. Выпуск с перевоплощением ведущего доступен на YouTube-канале программы.

В эфире передачи Фэллон рассказал, что одна из зрительниц заметила его сходство с Киркоровым и прислала в программу портрет певца. После этого ведущий примерил на себя образ артиста: сотрудники шоу помогли ему надеть парик и приклеить бороду и усы.

Затем Фэллон попытался улыбнуться на камеру так, как это делает Киркоров. «Он болгарско-российская икона поп-музыки. Говорят, я похож на него. Сам я этого не вижу, но хотел бы иметь такие же волосы», — поиронизировал телеведущий.

Ранее сообщалось, что Джимми Фэллона и еще двух ведущих NBC обвинили в потворстве домогательствам. По словам женщины, которая подала в суд на телеведущего Горацио Санса, его коллеги, среди которых оказался Фэллон, замалчивали факт неправомерных действий ведущего.

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