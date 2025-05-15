Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:11, 15 мая 2025Мир

Кандидат в президенты Польши предложил ущемить украинцев

Кандидат в президенты Польши Ментцен предложил ущемить украинцев в правах
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Украинские мигранты «имеют слишком много прав» в Польше и их необходимо ущемить в них для равенства с населением республики. Об этом заявил кандидат на пост президента Польши от партии «Конфедерация» Славомир Ментцен в эфире радиостанции Zet.

«В Польше действительно много украинцев, у них слишком много прав», — возмутился политик.

В частности, Ментцен возмутился нынешним социальным пособиям для украинцев в Польше, которые имеют выплаты за наличие детей. Он также добавил, что у них не должно быть преимуществ в системе здравоохранения.

Ранее Ментцен пообещал не допустить членства Украины в Североатлантическом альянсе и заявил, что не согласится на отправку войск в постсоветскую страну. Он подчеркнул, что Польша не хочет быть втянутой в украинский конфликт и рисковать жизнями собственных солдат.

Ментцен также признавался, что ему безразлично, кому принадлежит Крым и где будет проходить российско-украинская граница. Он отметил, что это не входит в национальные интересы Польши.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский передал Путину из Турции два слова

    В Кремле ответили на вопрос о подготовке встречи Путина и Трампа

    Командующие группировками в зоне СВО доложили Путину о положении дел на фронте

    Известный американский телеведущий примерил на себя образ Киркорова

    Депутат Рады уличил Зеленского в срыве переговоров с Россией в Турции

    Белла Хадид пожаловалась на последствия тяжелой болезни

    Россиянина похитили из-за пяти миллионов рублей

    ВВС США увеличат дальность истребителя F-47

    Инспектор ФНС получил три миллиона рублей от российского бизнесмена за покровительство

    Мединский рассказал о настрое российской делегации в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости