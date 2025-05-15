Кот с обгоревшими усами вернулся на пепелище сгоревшего приюта в Задонском монастыре

В Задонске волонтеры спасли вернувшегося на пепелище монастырского приюта кота

В Задонске животные, сбежавшие из сгоревшего монастырского приюта, стали возвращаться на пепелище. Об этом пишет Lipetsk Media.

Ночью 13 мая рядом с Задонском, на территории Тихоновского Преображенского женского монастыря сгорел приют с кошками. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Огонь уничтожил помещение целиком, несколько животных погибло, четыре кошки убежали. Одну кошку с котятами удалось вынести из огня и спасти.

Однако 15 мая на место пожара самостоятельно вернулся кот по кличке Партос. После осмотра волонтеры обнаружили у вернувшегося кота несколько участков обгоревшей шерсти и опаленные усы. Партоса собираются лечить, поскольку он мог надышаться дымом. «Спасибо, что живой! Будем бороться за него», —рассказали в приюте.

Ранее сообщалось, что российские военные спасли обгоревшего кота из-под пуль в зоне спецоперации (СВО). Отмечается, что бойцы на протяжении 40 минут везли животное с линии боевого соприкосновения на мотоцикле стоя, чтобы ему не было больно от постоянной тряски.