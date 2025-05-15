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15:49, 15 мая 2025Мир

Лавров назвал позорищем поступок дипломатов ЕС

Лавров назвал позорищем отказ дипломатов ЕС от встречи по Украине
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Отказ дипломатов стран Европейского союза (ЕС) от встречи по Украине в формате свободной дискуссии является «позорищем». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Когда ты работаешь в любой стране, и тебя министр иностранных дел приглашает на свободную беседу, ты не посол тогда. Ты просто (...) Знаю несколько слов, но (...) это позорище для любого дипломата», — указал дипломат.

Лавров также напомнил, что контакты с европейскими послами проходят очень редко и по крайне ограниченному кругу вопросов.

Ранее Лавров оценил заявления президента Франции Эммануэля Макрона о сдерживании России фразой «умом понять невозможно». Таким образом он прокомментировал слова французского лидера от 11 мая, когда он заявил, что Европа должна быть готова сдерживать Москву, если она «зайдет слишком далеко».

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