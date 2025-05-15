Лавров назвал позорищем поступок дипломатов ЕС

Лавров назвал позорищем отказ дипломатов ЕС от встречи по Украине

Отказ дипломатов стран Европейского союза (ЕС) от встречи по Украине в формате свободной дискуссии является «позорищем». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Когда ты работаешь в любой стране, и тебя министр иностранных дел приглашает на свободную беседу, ты не посол тогда. Ты просто (...) Знаю несколько слов, но (...) это позорище для любого дипломата», — указал дипломат.

Лавров также напомнил, что контакты с европейскими послами проходят очень редко и по крайне ограниченному кругу вопросов.

Ранее Лавров оценил заявления президента Франции Эммануэля Макрона о сдерживании России фразой «умом понять невозможно». Таким образом он прокомментировал слова французского лидера от 11 мая, когда он заявил, что Европа должна быть готова сдерживать Москву, если она «зайдет слишком далеко».