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15:28, 15 мая 2025Бывший СССР

Лавров высказался о «криках в микрофон» Зеленского

Лавров: Крики в микрофон Зеленского не могут считаться дипломатией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Требования президента Украины Владимира Зеленского о присутствии на переговорах президента России Владимира Путина не могут считаться дипломатией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании дипломатического клуба, трансляция доступна на RuTube-канале МИД России.

«Дипломатия — она ведь не про то, чтобы гадать, а про то, чтобы делать. А чтобы делать, надо это делать профессионально. А профессионально — значит, не как Зеленский в микрофон кричать», — высказался дипломат.

Лавров прокомментировал требования Зеленского о присутствии Путина на переговорах в Стамбуле 15 мая. Министр подчеркнул, что дипломатия подразумевает реальные дела вместо голословных требований.

Ранее глава МИД России прокомментировал недовольство Зеленского из-за отсутствия Путина на переговорах и назвал украинского президента жалким человеком. Он также отметил, что «старшие товарищи» Зеленского все-таки объяснили ему, что подобное поведение является глупым.

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